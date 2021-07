We Włocławku trwa rekrutacja do Ochotniczego Hufca Pracy

Zobacz wideo: Bezpieczeństwo nad wodą. To musisz wiedzieć!

Rekrutacja do Ochotniczego Hufca Pracy we Włocławku

Rekrutacja do 2-5 OHP we Włocławku trwa do 30 września.

- Włocławski Hufiec Pracy zaprasza młodzież w wieku od 15 do 18 roku życia wraz z opiekunami do zapoznania się z naszą ofertą. Szczególnie nasze zaproszenie kierujemy do młodzieży defaworyzowanej, która ma utrudniony start życiowy, niepowodzenia szkolne bądź pochodzi ze środowisk dysfunkcyjnych np. zagrożonych bezrobociem. OHP stwarza młodzieży warunki do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego, udziela wsparcia w zakresie kształcenia, wychowania i rozwoju zawodowego

– mówi Aneta Mądrzejewska, Wojewódzki Komendant Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.