3,5 miliona euro z funduszy norweskich trafi do Włocławka

O fundusze norweskie starało się 212 miast. Trafiły do 29, w tym także do Włocławka

O środki z Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, ubiegać mogło się 255 średnich polskich miast, które mają problemy społeczne, gospodarcze, demograficzne. Do podziału było prawie pół miliarda złotych. Wnioski złożyło 212 miast, czyli 86 procent uprawnionych. Wsparcie trafiło do 29 miast, w tym także do Włocławka.