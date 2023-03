Weekend na Kujawach i Pomorzu będzie chłodniejszy, a potem ma być wręcz zimno

W piątek 24 marca temperatura na Kujawach i Pomorzu jeszcze może zdąży wzrosnąć do 15-16 stopni Celsjusza, ale w kolejnych dniach będzie się stopniowo obniżać.

- W połowie następnego tygodnia termometry pokażą nad ranem nawet -3 stopnie. Tak, to nie pomyłka, to ostatni marcowy przymrozek!. Zaś w południe słupek rtęci podejdzie tylko do 4-5. W tym czasie można spodziewać się przelotnych opadów deszczu i do deszczomierzy może wpłynąć kolejne 15-20 mm deszczu - mówi bydgoski synoptyk dr inż. Bogdan Bąk.