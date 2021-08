Wesele na dożynkach! Witacz w Sierakowie znów zaskakuje. To cała scenka z życia wsi [zdjęcia]

W Sierakowie przy drodze wojewódzkiej numer 554 stoi tymczasowa zagroda. Powiedzieć, że to witacz dożynkowy, to mało. Ta wieś w gminie Kowalewo Pomorskie co roku zaskakuje swoją pomysłowością i starannością wykonania. Po roku przerwy, kiedy pandemia zdominowała życie społeczne, mieszkańcy znów ustawili zagrodę. W tym roku odbywa się w niej polskie wesele!

Witacz dożynkowy 2021 w Sierakowie - w tym roku wesele

Na poboczu polnej drogi jest trochę miejsca, by zatrzymać samochód. Przejezdni chętnie z tej możliwości korzystają. Kiedy zwiedzam zagrodę, obok parkują 4 samochody i pojawiają się kolejni goście na tym dożynkowym weselu.

Najpierw przechodzę przez bramę z datą gminnych dożynek 21.08.2021. Na białym materiale, prawdopodobnie prześcieradle napis: "Mlewo dożynkuje, Sierakowo na weselu baluje". W Mlewie właśnie w sobotę odbyły się dożynki gminy Kowalewo Pomorskie (powiat golubsko-dobrzyński). Brama jest przyozdobiona iglastymi gałązkami i kolorowymi wstążkami. Gości witają 3 postacie.