Kujawsko-pomorskie witacze zachwycają! Zobacz konstrukcje ze słomy [zdjęcia]

Jeśli chodzi o witacze na granicy Torunia i Grębocina, to efekt pracy tutejszego sołectwa. Ekipa z sołectwa Łysomice również zadbała o dożynkowy nastrój na granicy gminy z Toruniem. Witacz, który pojawił się na wjeździe do miasta od strony Różankowa postawiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kuczwał w gminie Chełmża. Sympatyczne świnki, które podziwiamy na wjeździe od strony Lubicza, to dzieło mieszkańców sołectwa Głogowo w gminie Obrowo.

Zobacz również: Wesele na dożynkach! Witacz w Sierakowie znów zaskakuje. To cała scenka z życia wsi [zdjęcia]

Zachęcamy do przysyłania zdjęć tegorocznych witaczy: [email protected]