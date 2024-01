Wezwanie do wojska 2024 - nowe bardziej restrykcyjne zasady. Tysiące młodych staną przed komisją wojskową

Kwalifikacja rozpoczęła się 12 stycznia i do 30 kwietnia tego samego roku. Aż 230 tys. osób zostanie poddanych ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej. Warto pamiętać, że od 13 stycznia obowiązują nowe przepisy, które narzucają poborowym zaledwie 6 godzin na stawienie się w wyznaczonej jednostce wojskowej w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub ogłoszenia stanu wojny.

Analityk medyczny w kamasze

Do obowiązku stawienia się na kwalifikacji wojskowej zostaną wezwani mężczyźni urodzeni w 2005, a także urodzeni w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. W przypadku kobiet, wezwania mogą otrzymać urodzone pomiędzy 1997 a 2005 „posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej”. W obwieszczeniu wydanym przez wojewodę kujawsko-pomorskiego czytamy, że armia jest szczególnie paniami, które ukończyły kierunku: lekarski, weterynaryjny, pielęgniarski, psychologiczny, analityki medycznej, ratownictwa medycznego.

Co z tą kwalifikacją

W ramach kwalifikacji przeprowadzanych przez komisje poborowe sprawdzana oceniana jest zdolność fizyczna i psychiczna do służby wojskowej, a także przypisywane są kategorie zdolności do służby wojskowej A, B, D, E. Zakwalifikowani do służby, wychodząc z lokalu będą już szeregowymi przeniesionymi do rezerwy.

Z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej zwolnione mogą być osoby całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, oraz osoby zwolnione na podstawie innych przepisów dotyczących niezdolności do służby wojskowej.