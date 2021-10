Wiceburmistrz Chełmna rozmawiał z mieszkańcami. Przysłuchiwał się były burmistrz. Zdjęcia

- Są one przeróżne - dotyczą bieżącego życia miasta, jak i planowanych inwestycji , ich potrzeb, oczekiwań - mówi Klaudia Peplińska, specjalistka ds. promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Chełmna. - Na wtorkowym spotkaniu głównymi tematami poruszanymi przez mieszkańców były m.in. tematy mieszkaniowe, komunikacja regionalna, czy system gospodarowania odpadami.

Na poprzednim spotkaniu, z seniorami, były to m.in. sprawy dot. komunikacji miejskiej, infrastruktury rowerowej, czy elementów małej architektury.

- Przedstawianą prezentację w pierwszej części spotkania staramy się przygotowywać tak, aby już na tym etapie mogła odpowiadać na możliwe pytania mieszkańców - podkreśla Klaudia Peplińska. - Każde przedstawione działanie staramy się omawiać bardzo szczegółowo. Do otwartych spotkań z mieszkańcami powróciliśmy po przerwie spowodowanej ograniczeniami epidemicznymi, które nie pozwalały nam na realizację spotkań w szerszym gronie. Powracamy do tego działania i gdy tylko obostrzenia będą na to pozwalać, będziemy zapraszać na podobne spotkania.