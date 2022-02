Wichura przeszła przez powiat inowrocławski. Zniszczone dwa dachy i dwa auta [zdjęcia]

Jak informuje nas kpt. Jarosław Skotnicki z KP PSP Inowrocław strażacy interweniowali już 18 razy z powodu skutków silnych wiatrów.

Dwie interwencje dotyczyły uszkodzeń pokrycia dachowego w budynkach, a dwa - zniszczenia dwóch samochodów, na które spadły złamane konary drzew.

Pozostałe interwencje to konary i drzewa, które opadły na drogi publiczne, chodniki i tereny zielone.

- Na szczęście nie było osób poszkodowanych - podkreśla kpt. Jarosław Skotnicki z KP PSP Inowrocław.

Front cały czas jednak przechodzi przez powiat inowrocławski. Jest wysoce prawdopodobne, że strażacy jeszcze wielokrotnie będą wyjeżdżać usuwać niszczące skutki silnych wiatrów.

Do godz. 17 bowiem prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/ h do 50 km/h, w porywach do 120 km/h. Możliwe są burze.