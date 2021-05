Więcbork. Oświata pod lupą radnych. „Łączenie klas to chwilowe panaceum”

-Demografii nie oszukamy. Jest nam o tyle trudniej przeprowadzać szczegółowe analizy, ponieważ mamy duży ruch migracyjny. I mało danych, w oparciu o które możemy przeprowadzać symulacje na przyszłość. Dane urzędu stanu cywilnego a realia liczby dzieci w systemie edukacyjnym to dwie rzeczywistości. Trudno przeprowadzać rzetelne analizy, ponieważ dane z USC maja się nijak do danych liczbowych dzieci, które faktycznie są w systemie – wyjaśniła Zawidzka. - Nie oszukujmy się, subwencja na oddziały w szkołach wiejskich, ta dodatkowa, którą w tym roku zwiększono, to nie jest coś, co pozwoli na funkcjonowanie tych szkół. Bo co to jest za klasa, która ma troje dzieci? Oczywiście można łączyć klasy i mamy takie szkoły, np. w Zakrzewku, gdzie dyrekcja umiejętnie łączy klasy bez szkody dla dzieci.