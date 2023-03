Więcej, bo 1,5% dla organizacji pożytku publicznego. To może być rekordowy rok! Agnieszka Domka-Rybka

W ubiegłym roku swoje pieniądze dla OPP ofiarowało 15,9 mln podatników czyli około 75% rozliczających się osób, a organizacje otrzymały łącznie ponad 1,1 mld zł. Archiwum/Polska Press

Wysokość odpisu dla OPP wzrosła o połowę – do 1,5 proc. Szacuje się, że dochody organizacji nie tylko nie zmaleją, ale wręcz wzrosną w stosunku do poprzedniego roku – o ok. 210 mln zł. Tak jak w poprzednich latach można przekazać podatek dowolnie wybranej organizacji.