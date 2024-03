Więcej czasu na stawianie silosów z dopłatą. Jest rozporządzenie!

- Nie było szans, by we wcześniej zakładanym terminie, czyli do 31 października 2024 r., postawić silosy z dopłatami - mówi Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, która wystąpiła o te zmiany.

Dwie najistotniejsze zmiany

15 marca br. opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Oprócz wydłużenia terminu, zniesiono także ograniczenie dotyczące maksymalnego czasu na realizację inwestycji (wcześniej było to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy).

- Bardzo dobrze się stało, że wydłużono termin na realizację inwestycji dotyczących zakupu i montażu silosów - mówi Wojciech Kaszubski, reprezentujący firmę BIN z Aleksandrowa Kujawskiego, która specjalizuje się w produkcji silosów zbożowych. - Zniesienie ograniczenia dotyczącego maksymalnego czasu na realizację inwestycji to także dobra decyzja. I chociaż wątpię, by udało się w tym czasie zrealizować je wszystkie (ze względu na moce produkcyjne firm), to w kraju będzie można sprzedać z dopłatą i zamontować o kilka tysięcy silosów więcej niż wcześniej zakładano. Ministerstwu rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa należą się podziękowania za to, że wsłuchano się w głos rolników. Oczywiście nasze firmy też na tej zmianie zyskają.