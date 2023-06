Więcej ofert pracy niż bezrobotnych. Mamy najnowsze dane z kujawsko-pomorskiego

Nie ma się co dziwić, że ofert pracy przybyło: rozpoczął się przecież sezon wakacyjny. Przede wszystkim handel, gastronomia i rolnictwo potrzebują - przynajmniej tymczasowo - dodatkowych rąk do pracy. - W maju 2023 roku do PUP w naszym województwie zgłoszono 4164 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej. Było to o 11,5 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu i o 36,7 proc. mniej niż w maju poprzedniego roku.

Stopa bezrobocia - dwie różne informacje

Na 16 województw zajmujemy 12. miejsce pod względem stopy bezrobocia, która na naszym terenie w maju bieżącego roku wynosiła 7,2 procent. Miesiąc wcześniej kształtowała się na poziomie 7,4 proc., więc na tym polu u nas się poprawiło. Daleko nam wciąż do średniej krajowej: stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2023 roku (to najnowsze dane) wyniosła 5,2 proc. Tak wskazuje Główny Urząd Statystyczny. Według zestawienia Eurostatu (Urząd Statystyczny Unii Europejskiej) w kwietniu 2023 roku bezrobocie w naszym kraju wyniosło 2,7 proc. To najniższy wskaźnik w całej Unii Europejskiej. Jesteśmy na podium z Czechami, oni bowiem mają ten sam wynik. Widać rozbieżności w danych, podanych przez GUS oraz Eurostat. Otóż wyliczenia GUS opierają się na liczbie osób zarejestrowanych w pośredniakach. Nie uwzględniają, czy bezrobotni naprawdę szukają zatrudnienia, czy może zarejestrowali się jedynie po to, żeby np. otrzymać ubezpieczenie zdrowotne. Według Eurostatu bezrobotni to tylko ci, którzy szukają pracy (za bezrobotnego uznaje się osobę bez zatrudnienia, która jest w stanie podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni, a poszukiwała jej aktywnie od co najmniej czterech).