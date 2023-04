Wiele olimpijskich kwalifikacji to cel polskich kajakarek i kajakarzy w 2023 roku. "Liczymy na udany sezon"

20 medali w sprincie – 7 z mistrzostw świata i 13 z mistrzostw Europy. Takiego dorobku w 2022 roku nie spodziewali się chyba nawet najbardziej optymistyczni kibice polskiego kajakarstwa. Szczególnie nasze żeńskie kajaki stały się potęgą na międzynarodowych akwenach. To oczywiście cieszy prezesa Polskiego Związku Kajakowego, Grzegorza Kotowicza. Jednak dwukrotny medalista igrzysk olimpijskich przestrzega przed hurraoptymizmem. W sezonie 2023 co prawda również spodziewa się medali, ale wskazuje też inne priorytety. W perspektywie są przecież igrzyska olimpijskie w Paryżu.

– Nasze główne grupy treningowe przygotowywały się do sezonu już tradycyjnie w Portugalii. Jak zawsze zdarzały się choroby i kontuzje, ale jestem pewien, że pierwsze majowe starty pokażą, iż wciąż pływamy na wysokim poziomie – mówi z przekonaniem prezes Kotowicz. - Mamy bardzo mocnych zawodników. Nie ma sensu na razie mówić o personaliach, bo każdy walczy o miejsca w osadach. Oczywiście nasze gwiazdy, takie jak Karolina Naja i Anna Puławska, czy silna ekipa kanadyjkarzy, zapewne potwierdzą klasę. Ale to woda zweryfikuje stan przygotowań i to, czy kolejni zawodnicy zrobili postępy. W ostatni weekend kwietnia w Wałczu mamy konsultacje. Tam wyłonimy reprezentantów na ten sezon.