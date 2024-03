Wielka Środa 2024 - co oznacza ten dzień? Czy trzeba iść do kościoła? To wspomnienie dnia, w którym Judasz sprzedał Jezusa

Wielka Środa w 2024 roku przypada 27 marca. W ten czwarty dzień Wielkiego Tygodnia chrześcijanie wspominają, jak Judasz za trzydzieści srebrników sprzedał Jezusa Chrystusa. Wielka Środa to dzień szczególny dla każdego katolika w okresie duchowego przygotowania do Wielkanocy. Wiele osób zastanawia się, czy w Wielką Środę trzeba iść do kościoła. Wyjaśniamy, czy 27 marca - Wielka Środa - to dzień obowiązkowego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Wielka Środa- co oznacza ten dzień?

Wielka Środa, czwarty dzień Wielkiego Tygodnia. W Wielką Środę warto już nie zajmować się porządkami i nie biegać po sklepach, ale przygotowywać się do głębokiego wejścia w Triduum Paschalne. Czytaj także: Triduum Paschalne - co to znaczy? Kiedy trzeba iść do kościoła? Oto tradycje na Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę W Wielką Środę w liturgii chrześcijańskiej wspominany jest moment, gdy Judasz, jeden z uczniów Jezusa Chrystusa zdradził go i sprzedał za trzydzieści srebrników. Apostołowie w tym dniu przygotowywali się do święta Paschy, które miało odbyć się następnego dnia. Wielka Środa to także dzień poświęcony pojednaniu, czas, by się udać do konfesjonału na spowiedź. W Wielką Środę odczytywany jest fragment z Ewangelii św. Mateusza. "Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: "Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam". A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać".

W Wielką Środę w kościołach odprawiana jest przez duchownych tzw. ciemna jutrznia, czyli głośne odmawianie brewiarza - modlitw przeznaczonych na poszczególne pory każdego dnia. W Wielką Środę msze święte są odprawiane jak każdego dnia zaś po ostatniej usuwa się z naczyń wodę święconą. Wiele osób zastanawia się, czy w Wielką Środę trzeba iść do kościoła? Czy 27 marca wiernych obowiązuje uczestnictwo we Mszy świętej? O tym, czy uczestnictwo we mszy - w Wielką Środę - jest obowiązkowe, decyduje kanon 1246 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Czytamy w nim: "Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych".

Wielka Środa w kościele rzymskokatolickim nie jest świętem nakazanym. Oznacza to, że w tym dniu katolicy nie mają obowiązku wzięcia udziału w mszy świętej.[/b] Co to oznacza w praktyce? Osoby wierzące nie mają obowiązku uczestniczenia 5 kwietnia we Mszy Świętej. Katolicy nie muszą obowiązkowo iść do kościoła, ani uczestniczyć we mszy świętej.

27 marca to Wielka Środa. 27 marca nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Wśród wiernych pojawia się pytanie, czy trzeba iść tego dnia do kościoła? Czy jest to dzień obowiązkowego uczestnictwa we Mszy Świętej? Wyjaśniamy. Wielka Środa nie jest to święto nakazane. Oznacza to, że 27 marca wierni nie są zobowiązani do czynnego uczestnictwa we Mszy Świętej. W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego - czytamy w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami kościelnymi, obowiązek uczestniczenia we Mszy Św. obowiązuje tylko we wskazane dni, które znalazły się na tzw. liście świąt nakazanych. Znajdują się na niej następujące dni: wszystkie niedziele

1 stycznia (Nowy Rok) - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

6 stycznia - Święto Trzech Króli

Boże Ciało - obchodzone w czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej

15 sierpnia - Matki Boskiej Zielnej

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych

25 grudnia - Boże Narodzenie

