Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne. Najważniejszy czas dla katolików mm

W Wielki Czwartek w niektórych kościołach odbywa się obrzęd mycia nóg. Krzysztof Szymczak

Wielki Czwartek to w kościele katolickim pierwszy dzień tzw. Triduum Paschalnego. Co dokładnie oznacza to święto? Czy jest to dzień wolny od pracy i szkoły? Wyjaśniamy.