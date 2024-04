Wielki transformator wieziono ulicami Grudziądza. Były utrudnienia w ruchu. Mamy zdjęcia

Wielkogabarytowy transport ulicami Grudziądza, 8 kwietnia

I dowożone są do niej urządzenia, które będą niezbędne do produkcji prądu. 26 marca ulicami Grudziądza wieziono tam gigantyczną turbinę. A teraz w nocy z poniedziałku na wtorek (8-9 kwietnia) transportowano równie wielki transformator.

Transport przejechał tą samą trasą co poprzedni: transformator, który przypłynął do Grudziądza na barce, rozładowano na terenie żwirowni przy ul. Kalinkowej, a następnie na samobieżnej platformie przewieziono go ulicami: