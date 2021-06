Wielkie emocje na pierwszym turnieju z cyklu „Promujemy dyscypliny olimpijskie: hokej na trawie”

Cykl czterech turniejów – jeden odbył się w Toruniu, kolejny w najbliższą sobotę zaplanowany jest w w Łubiance (woj. kujawsko-pomorskie), a we wrześniu dwa identyczne turnieje odbędą się w Skierniewicach w Łódzkiem i w Gąsawie w Kujawsko-Pomorskiem – organizowany jest pod hasłem „Promujemy dyscypliny olimpijskie: hokej na trawie”. Każdorazowo bierze w nim udział osiem zespołów z województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Jego celem jest nie tylko zachęcenie najmłodszych do aktywności fizycznej, ale również do poznania tej bardzo popularnej w wielu miejscach na świecie dyscyplinie sportu.

– Każdy z zaplanowanych turniejów tak naprawdę będzie festynem hokejowym, w trakcie którego będzie można poznać zasady gry oraz spróbować swoich sił na boisku przez dzieci, młodzież oraz całe rodziny. Jednocześnie prowadzimy akcję naboru młodych zawodników do klubowych sekcji hokeja na trawie – mówi Andrzej Makowski, koordynator cyklu, były trener Pomorzanina Toruń i reprezentacji Polski.