Wielkie emocje w Katowicach! Szachy w niezwykłym wydaniu AK

Michał Walusza

Wielkie szachy w Katowicach! Do największego miasta Górnego Śląska przybyli arcymistrzowie, by stoczyć pojedynki w ramach drugiego zjazdu Superligi Rapid. Emocji, jak to w szybkiej odmianie szachów, nie brakowało. Na prowadzenie wysunęła się KS Gwiazda Bydgoszcz, na czele z arcymistrzem Radosławem Wojtaszkiem.