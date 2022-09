Wielkie gwiazdy na finale Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich w Warszawie!

Finaliści, dokładnie 576 osób, zostali wyłonieni w szesnastu zawodach eliminacyjnych, które we wrześniu odbyły się we wszystkich województwach. Dzięki temu wybrano reprezentacje szesnastu regionów, które przyjadą do Warszawy, by walczyć o zwycięstwo w całym cyklu.

– Są dwa aspekty tej akcji. Po pierwsze to fantastyczna sprawa, że organizowane są takie zawody, które przypominają mistrzostwa dla profesjonalistów, mają pełną oprawę i odbywają się na dobrze przygotowanych obiektach. Ale jest jeszcze coś innego, też bardzo ważnego. Młodzież ma okazję poznać wielkie gwiazdy polskiej lekkiej atletyki, a naszą rolą jest zachęcić je do uprawiania sportu – mówi Małgorzata Hołub-Kowalik, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Tokio, ambasadorka „Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich 2022”.

Oprócz Hołub-Kowalik, na obiektach AWF pojawią się także inni mistrzowie olimpijscy – Dawid Tomala, Tomasz Majewski i Wojciech Nowicki. Będzie też cała plejada innych gwiazd polskiej lekkiej atletyki, m.in. Kornelia Lesiewicz, Anna Jesień, Wioletta Frankiewicz, Patrycja Wyciszkiewicz, Paweł Wojciechowski i Damian Czykier. To właśnie ta grupa zgromadziła tak imponującą liczbę medali – pięć złotych, jeden srebrny i jeden brązowy na igrzyskach, jeden złoty, cztery srebrne i siedem brązowych na mistrzostwach świata oraz pięć złotych, dwa srebrne i siedem brązowych na mistrzostwach Europy.