Wielkie gwiazdy na Speedway Ekstraliga Camp w Toruniu. "Najważniejsze zawziętość i poświęcenie"

Każdy z obecnych na konferencji prasowej podkreślał istotną rolę, jaką odgrywa Speedway Ekstraliga Camp w szkoleniu młodych ludzi. Zdaniem Tomasza Golloba tego typu wydarzenia powinny być organizowane o wiele częściej i to nie tylko w Polsce. – Dostrzegam, że PGE Ekstraliga i PZM robią świetną rzecz, ale takie wydarzenia powinny być też organizowane w Niemczech, Danii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii. Uważam, że młodzi zawodnicy muszą więcej uwagi poświęcić na naukę dysz, przełożeń, zapłonów, opon – jednym słowem wszystkiego tego, co dziś robią w wielu przypadkach za nich mechanicy – powiedział Tomasz Gollob.

Janusz Kołodziej z FOGO Unii Leszno zwrócił uwagę na to, że Speedway Ekstraliga Camp to doskonała okazja, aby pogłębiać relacje ze sobą i tworzyć jedną żużlową społeczność. – Na takich wydarzeniach, a jestem drugi rok z rzędu na Campie, młodzież może złapać wspólny język, poczuć się też świetnie w swoim towarzystwie. Pamiętam, że jak zaczynałem, to do Machowej też przyjechała grupa młodych chłopaków i wspólnie trenowaliśmy. To wydarzenie zostało w mojej głowie na zawsze – powiedział Janusz Kołodziej.