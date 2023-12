Wielkie pieniądze dla lokalnych grup działania rozdane. Odznaki dla sołtysów

100 milionów euro do wzięcia

Marszałkowski budżet obywatelski ma być w realizowany w formie prostych w rozliczaniu grantów i dotacji przeznaczonych na wsparcie inicjatyw lokalnych. Źródłem dotacji są fundusze unijne, w tym nasz program regionalny 2021-2027. Łączna kwota wyniesie aż 100 milionów euro.

Spotkanie z przedstawicielami lokalnych grup działania odbyło się w Auli UMK. Podczas uroczystości najstarsi i najmłodsi stażem sołtysi z całego regionu odebrali odznaki sołtysowskie wzorowane na podobnych znaczkach z okresu II RP.

- Za tymi stowarzyszeniami kryją się ostateczni beneficjenci, którzy mają dotrzeć do środków unijnych właśnie za ich pośrednictwem – mówił marszałek Piotr Całbecki. - Sprowadzamy zarządzanie środkami unijnymi do poziomu zupełnie podstawowego. Tak wygląda demokracja partycypacyjna – to sami mieszkańcy będą decydować, na co wykorzystać te środki. Oczywiście mamy skategoryzowane cele i w tych ramach trzeba się będzie poruszać. Ale chcemy zapytać w każdym sołectwie jak ma wyglądać roczny plan pracy lokalnych grup działania, jakie są potrzeby – by potem uwspólnić oczekiwania na poziomie gmin i już ostatecznie na poziomie LGD-ów. Oznacza to, że zmieniamy koncepcję funkcjonowania tych ostatnich. Będzie to trochę przypominało gminny budżet partycypacyjny. Ten skomplikowany nieco system pomoże nam wzmocnić aktywność obywatelską i społeczeństwo obywatelskie w naszym regionie. Demokracja ma tylko wtedy sens, kiedy w podejmowaniu decyzji rzeczywiście uczestniczą wszyscy mieszkańcy.