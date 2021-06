Wielkie święto zapasów w Warszawie. Wystąpią światowe gwiazdy

Na imprezę składają się de facto trzy turnieje, z wieloletnią tradycją – 25. Poland Open w zapasach kobiet, 30. Memoriał Wacława Ziółkowskiego w zapasach w stylu wolnym i 64. Memoriał Władysława Pytlasińskiego w klasycznych zapasach.

– To jest ostatnia okazja do uczestnictwa w turnieju rankingowym, a jednocześnie jest to największy międzynarodowy sprawdzian formy zapaśników przed igrzyskami olimpijskimi – mówi Andrzej Supron, prezes Polskiego Związku Zapaśniczego.

W Warszawie pojawią się wielkie sławy zapasów, jak choćby medalista olimpijski z Rio de Janeiro Frank Chamizo, wielokrotni mistrzowie świata Frank Stabler i J'den Cox, czy mistrzyni olimpijska Hellen Maroulis i wielu innych medalistów największych imprez – mistrzostw świata, czy igrzysk olimpijskich.

Reprezentacja Polski jako gospodarz ma prawo do wystawienia dwóch osób rywalizujących w jednej kategorii wagowej. Dzięki temu na matach w warszawskiej Arena Ursynów będziemy mogli obserwować 44 reprezentantów i reprezentantek Polski podczas najważniejszego sprawdzianu formy przed turniejem olimpijskim w Tokio.