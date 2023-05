Wielopokoleniowe Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie zyska kolejne atrakcje

Władze gminy Baruchowo zapewniają, że budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie powinna zakończyć się w lipcu. Ale oddana będzie do użytku jesienią tego roku. Do końca października zaplanowano bowiem wyposażenie obiektu i otoczenia wokół niego. W Wielopokoleniowym Centrum Aktywności Rodzinnej znajdzie się między innymi kręgielnia 4- torowa. Zaplanowane też zostało miejsce na dwa oddziały przedszkolne. Będzie sala zabaw dla najmłodszych dzieci, a jakże z kulkami" a także sala dla seniorów - na spotkania, zajęcia warsztatowe. - Chciałbym, żeby do tego obiektu przychodziły całe wielopokoleniowe rodziny - podkreśla wójt gminy Stanisław Sadowski.

Termin zakończenia prac wydaje się być niezagrożony. Wewnątrz głównego budynku dobiegły końca prace związane z tynkowaniem ścian i kładzeniem na nich gładzi. Teraz rozpoczną się roboty związane z układaniem płytek w łazienkach. W mniejszym budynku - po byłych garażach, który będzie pełnił funkcje pomocnicze ,prace związane z położeniem płytek dobiegły końca. Oba budynki mają też częściowo wykonaną elewację wraz z elementami sztukaterii i docelową kolorystyką. Trwają również prace związane z wykonaniem fontanny przed głównym budynkiem, a także prace związane z budową głównych tras komunikacyjnych i miejsc postojowych. Fontanna będzie podobna do tej przed włocławską "Wzorcownią". I ma być gotowa do końca czerwca. [polecane24331175 ,23749405 ;1; [/polecane]

Ale nie tylko budynek ma służyć wielopokoleniowym rodzinom. Otaczający go teren też zostanie zagospodarowany. I to z podziałem na strefy przeznaczone dla różnych grup wiekowych. Wydzielona więc zostanie strefa seniora, plac zabaw dla dzieci oraz strefa fitness. Na placu zabaw znajdą się różnego rodzaju zestawy zabawowe, w tym ulubione przez maluchów huśtawki, w strefie seniora m.in. stolik do gry w szachy, stolik do gry w chińczyka, strefa fitness ma być z kolei wyposażona m.in. w steper, rower, twister. - Będzie też urządzony skate park - dodaje Krzysztof Grudziński, zastępca wójta.

Koszt całego zadania to blisko 15 milionów złotych, ale gmina postarała się o dofinansowanie w wysokości 9 milionów złotych z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach "Polskiego Ładu". I stara się o kolejne pieniądze z zewnątrz. Bo przy Wielopokoleniowym Centrum Aktywności Rodzinnej w planach jest także budowa tężni. I ma to być tężnia większa niż w gminie Kowal. Być może ta inwestycja też będzie oddana do użytku wraz z Wielopokoleniowym Centrum Aktywności Rodzinnej.