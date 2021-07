Więźniowie z Koronowa i Chojnic piszą kartki do powstańców warszawskich [zdjęcia]

Kartki z życzeniami przygotowane przez więźniów z Zakładu Karnego w Koronowie i Oddziału Zamiejscowego w Chojnicach we wtorek 27 lipca wysłane zostały do Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie w Warszawie oraz do Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Mazowiecki.