Wiktor dostał funty z Anglii, o których przez kilkanaście lat nie wiedział. Jaką kwotę?

Wiktor to tegoroczny maturzysta z Bydgoszczy. Nie zawsze tu mieszkał. - Miałem kilka miesięcy, gdy rodzice ze mną wyjechali do Anglii. Tata znalazł tam pracę, mama opiekowała się mną - opowiada. - Do Polski wróciliśmy po moich czwartych urodzinach.

A dopiero ponad dekadę później dowiedział się, że pewien rozdział w Anglii jest niezakończony. - Mając 15 lat, odebrałem list z Anglii. To informacja, że za granicą mam zgromadzone pieniądze na koncie. Rodzice też o nich zapomnieli.

Okazało się, że akurat wtedy, gdy 3-osobowa rodzina z Polski mieszkała na Wyspach Brytyjskich, tamtejszy rząd ogłosił program państwowy.