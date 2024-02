- Nastroje rolników są coraz gorsze. We wtorek kolejny ogólnopolski protest, podobno w formie zaostrzonej. Jest w ogóle szansa na spełnienie postulatów rolników dotyczących np. Europejskiego Zielonego Ładu albo blokady towarów z Ukrainy przez polski resort rolnictwa? - Doszło do bardzo trudnej sytuacji w rolnictwie. Teraz potrzebne są działania nie tylko ze strony ministerstwa rolnictwa, ale także całego rządu, bo protestującym chodzi także o kwestie związane choćby z finansami czy sytuacją na granicach. Na przykład trzeba zrobić wszystko, by zdjąć z rynku zbożową górkę.

Trzeba zdjąć zbożową górkę

- Rolnicy sygnalizują, że do Polski napływa ukraińskie zboże nie poprzez wschodnią, ale zachodnią granicę. Ziarno, które wjeżdża np. do Holandii, już po dobie pobytu w Królestwie Niderlandów, wraca do naszego kraju.

- Najpierw trzeba zrobić badania, by sprawdzić, czy takie ziarno wjeżdżające na teren Unii, spełnia wszystkie normy. Jeżeli np. Niemcy zamówili ziarno z Ukrainy – zakładam, że w dobrej wierze - i dojedzie ono do ich kraju, to jeśli nie spełni norm, to oni ten towar zawrócą. I dokąd trafi? Do Polski!

- To mamy zamknąć wszystkie granice? Przecież to byłby strzał w kolano, bo jesteśmy dużym eksporterem żywności na rynek europejski.

- Nie o to chodzi. Problem polega na tym, że u nas nie ma takich badań jak w Niemczech. Nasze służby kontrolne sobie nie radzą – tak wynika z informacji, które uzyskałem nie tylko od rolników, ale i od wiceministra rolnictwa - Michała Kołodziejczaka.