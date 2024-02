Wojewoda spotkał się organizatorami głównych manifestacji w Kujawsko-Pomorskiem

- W pełni rozumiem postulaty rolników, ale chciałem wspólnie uzgodnić scenariusz wydarzeń - stwierdził wojewoda. - Zależało mi, by podczas rozmów wypracować stanowisko, które pozwoli ograniczyć uciążliwości związane z protestami dla mieszkańców miasta, szczególnie związane z komunikacją. Padła pełna deklaracja i gotowość do współpracy ze strony organizatorów. (...)

Jan Kaźmierczak: - Skontaktowała się z nami m.in. pani cierpiąca na chorobę nowotworową i pytała, czy 20 lutego będzie mogła dojechać do szpitala? Oczywiście, że tak, bo nawet podczas protestu będą korytarze życia. Przejadą karetki, ale i osoby, które zgłoszą, iż jadą np. do szpitala. Nie chcemy nikomu zaszkodzić. Poza tym walczymy o zmiany nie tylko dla siebie.

Na pewno będą spore utrudnienia na drogach, ale organizatorzy protestów chcą, by było bezpiecznie.

Zarówno Mateusz Sass jak i Jan Kaźmierczak twierdzą, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego największe manifestacje odbędą się w ok. 20 miejscach.

Przedstawiciele kujawsko-pomorskich rolników biorą udział w protestach na granicy z Ukrainą. - Tam sytuacja jest dramatyczna - dodał Kaźmierczak. - Do protestujących podchodzą grupy osiłków i próbują ich zastraszyć!

Dlaczego rolnicy protestują? Od dawna nie podobał się im unijny „nieład”

- Jest nam przykro, że musimy działać w taki sposób - stwierdził Mateusz Sass. - To nieprawda, że wcześniej nie protestowaliśmy przeciwko wprowadzeniu absurdów Europejskiego Zielonego Ładu. Alarmowaliśmy, ale nikt nas nie słuchał! Gdy ówczesnemu wicepremierowi i ministrowi rolnictwa - Henrykowi Kowalczykowi - mówiliśmy np. o naszych obawach dotyczących ograniczeń w stosowaniu środków ochrony roślin, to on nas uspokajał. Mówił, że w przypadku polskich rolników ograniczenia będą minimalne, bo przecież zużywamy znacznie mniej tych środków niż rolnicy z zachodniej części Europy. A potem zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym. Dopiero protesty wpłynęły na decyzje Komisji Europejskiej.