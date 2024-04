Wilfredo Leon - tak mieszka i żyje na co dzień. Córka Natalia i synek Christian kibicują tacie

Wilfredo Leon jest bardzo mocno związany z Polską. Wszystko zaczęło się od miłości do Małgorzaty z Torunia. To ona wykonała pierwszy krok. - Na początku rozmawialiśmy o siatkówce na facebooku, ale powoli wkradały się inne tematy. Czekaliśmy, aż będzie okazja spotkać się osobiście - wspomina siatkarz.

Kim jest żona Wilfredo Leona? Tak zaczęła się jego wielka miłość do Małgorzaty

Wilfredo Leon jest bardzo mocno związany z Polską. Wszystko zaczęło się od miłości do Małgorzaty z Torunia. To ona wykonala pierwszy krok. - Na początku rozmawialiśmy o siatkówce na facebooku, ale powoli wkradały się inne tematy. Czekaliśmy, aż będzie okazja spotkać się osobiście. Finał Ligi Światowej w 2011 roku miał odbyć się w Gdańsku. Żeby do niego awansować, musieliśmy w ostatnim meczu eliminacji pokonać bardzo silną reprezentację Włoch. Obiecałem Małgosi, że zrobię wszystko, byśmy awansowali. I - faktycznie - wygraliśmy 3:0. Spotkaliśmy się więc w tym Gdańsku i... wtedy zaczął się nasz poważny związek - opowiada Wilfredo Leon.

Wilfredo i Małgorzata Leon mają dwójkę dzieci. Tak Natalia i Cristian kibicują tacie!

Pobrali się w czerwcu 2016 roku. W maju 2017 roku para doczekała się córki - Natalii, a w listopadzie 2019 do rodziny dołączył syn Cristian. Rodzina w komplecie często kibicuje tacie na meczach reprezentacji Polski.

Tak mieszka Wilfredo Leon. Obłędny widok z apartamentu we włoskiej Perugii

Gdzie mieszka Wilfredo Leon? Tam gdzie rzuci go siatkarski los. Ostatnie lata siatkarz spędził we włoskiej Perugii, wcześniej mieszkał przez jakiś czas w Kazaniu. W Polsce para najmocniej związana się z Toruniem i Warszawą. Z Grodu Kopernika pochodzi Małgorzata, przynajmniej tak skończyła szkołę średnią i UMK. To tutaj Wilfredo Leon został współwłaścicielem klubu siatkarskiego Anioły Toruń. Działa prężnie takż jego Akademia, a druga powstała w stolicy.

Wilfredo Leon: - Jestem bardzo wdzięczny moim pierwszym trenerom na Kubie, potem wszystkim kolejnym i chcę teraz młodszemu pokoleniu dać to, co sam od nich otrzymałem. Wiem, jak ważne jest takie wsparcie w tym wieku.

Wilfredo Leon wkrótce zagra w polskiej lidze? Słynny siatkarz to Polak z wyboru, miłośnik żurku i wędkowania

Wilfredo Leon jest bardzo otwarty na polską kulturę i styl życia. Cały czas pracuje nad językiem polskim, bardzo chętnie odwiedza swoje akademie i trenuje z dziećmi. W Polsce stara się spędzać wszystkie najważniejsze święta, a nawet gdy nie może, to we Włoszech organizuje dla przyjaciółw tradycyjną polską wigilię z choinką. - Żurek i pierogi z mięsem to zdecydowanie numer jeden, karkówka i wszystkie potrawy na grilla są super. Natomiast jakoś nie mogę się przekonać do kaszanki - mówi Wilfredo Leon.

