Wilki Krosno - For Nature Solutions Apator Toruń. Apator na minusie, Robert Sawina oddaje się do dyspozycji zarządu

Żużlowcy Wilków po raz pierwszy zaprezentowali się swoim kibicom w ekstraligowym wydaniu. I liczyli, że zatrzymają faworyzowane „Anioły”. - Na tym etapie sezonu torunianie chyba nie są jeszcze w swojej szczytowej formie. Chcemy to wykorzystać - mówił Michał Finfa, dyrektor sportowy.

Wyglądało na to, że jego słowa mogą się sprawdzić. Po pierwszej serii Apator tracił już do gospodarzy 6 punktów. Straty zaczęli odrabiać Emil Sajutdinow i Patryk Dudek, ale to było za mało. Po kolejnej serii gospodarze wciąż byli na takim samym plusie.

I trudno było liczyć na więcej, bo skład Apatora był „dziurawy”; fatalnie prezentował się zwłaszcza Robert Lambert. Gdy w 11. wyścigu Jason Doyle i Krzysztof Kasprzak pokonali osamotnionego Wiktora Lamparta (Dudek wykluczony po upadku w pierwszym łuku) przewaga gospodarzy wzrosła do 10 punktów.