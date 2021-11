Wioletta Falkowska z Sumowa została Gospodynią Roku w województwie kujawsko-pomorskim w plebiscycie "Mistrzowie Agro 2021"

Wioletta Falkowska z Sumowa w gminie Zbiczno zajęła 1. miejsce w województwie kujawsko-pomorskim w głosowaniu na Gospodynię Roku w plebiscycie "Gazety Pomorskiej" "Mistrzowie Agro 2021". Głosowanie trwało od środy, 13 października do poniedziałku, 15 listopada. Wioletta Falkowska nie ukrywa, że zupełnie się tego nie spodziewała, ale cieszy się z tego, że jej koleżanki z Koła Gospodyń Wiejskich w Sumowie tak chętnie na nią głosowały. - Darzą mnie zaufaniem - mówi.

Zapytaliśmy Wiolettę Falkowską, czym się wyróżnia, skoro zasłużyła na takie wyróżnienie. Jak nam przekazała, cechuje ją mobilizacja, życie w zgodzie z pozostałymi osobami z KGW Sumowo, współpraca, ale także pomysłowość w pozyskiwaniu pieniędzy, m.in. sprzedaż pierogów, z których to słynie KGW w Sumowie. Wioletta Falkowska wspomina sytuację, gdy jeszcze przed epidemią koronawirusa panie z KGW Sumowo zrobiły na dożynki powiatowe aż 1300 pierogów. Te, co prawda, nie zostały sprzedane, a podczas tej imprezy bezpłatnie rozdane, ale w nagrodę kobiety z Sumowa pojechały do teatru.