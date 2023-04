Wiosenne Targi Pracy w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku [zdjęcia]

Wiosenne Targi Pracy we Włocławku aktywizują uczniów i pracodawców

Wiosenne Targi Pracy zorganizowało Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku wspólnie z Zespołem Szkół Technicznych we Włocławku. Wydarzenia miało na celu stworzenie okazji do spotkania młodzieży poszukującej pracy z firmami poszukującymi pracowników. Wystawcami na Wiosennych Targach Pracy byli lokalni pracodawcy oferujący pracę krótkoterminową oraz stałą, jak również Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku oraz Włocławskie Centrum Biznesu.