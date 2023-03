We Włocławku trwa szkolenie nowych handlowców. Trwają też zapisy na kolejne warsztaty [zdjęcia]

„Szkolenie sprzedawcy internetowego podzielone jest na część teoretyczną (20h) i praktyczną (40h), w której uczestnicy dostaną zadania do zrealizowania. Podczas zajęć młodzież zapozna się z tematyką wprowadzenia do E-commerce, sklepu internetowego i marketingu w sieci. Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, to nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu sprzedaży internetowej” – informuje Jakub Karpiński, specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM we Włocławku.