Wioślarki i wioślarze zaczęli olimpijski sezon. Teraz czekają ich mistrzostwa Europy

- Mamy cztery osady, które najlepiej gdyby zajmowały pierwsze miejsca, lecz to nie zapewni im wszystkim kwalifikacji, które są bardzo skomplikowane. Nawet gdyby wszystkie wygrały, to tylko dwie, które wyznaczy federacja, awansują do igrzysk. Jeżeli dwie wygrają, to dwie awansują. Z drugiej pozycji zakwalifikuje się jedynie jedna osada danego kraju - tłumaczy Sycz.