Wioślarskie MME w Kruszwicy. Srebrne i brązowe medale dla Polski i regionu pod Mysią Wieżą

To była już trzecia impreza rangi mistrzostw Europy, której gospodarzem była Kruszwica i tamtejszy klub Gopło. Przed dziesięcioma laty o medale rywalizowali tam juniorzy, przed czterema młodzieżowcy i w miniony weekend ponownie wioślarki i wioślarze tej kategorii wiekowej.

Na trzecim miejscu ukończyła też rywalizację żeńska ósemka z Małgorzatą Strybel (Lotto Bydgostia), Adrianną Paszkowską, Julią Weiwer (obie AZS UMK) i sterniczką Katarzyną Pawełczak (BTW), lecz osada zgodnie z regulaminem przy trzech startujących osadach nie otrzymała medalu.

Do ostatnim metrów o brązowy krążek walczyła również czwórka podwójna wagi lekkiej mężczyzn. Artur Zalewski, Adam Siewaszewicz, Mikołaj Frontczak, Dawid Frącz – Zakrzewski (wszyscy Lotto Bydgostia) jeszcze 500 metrów przed metą płynęli na pozycji medalowej, niestety, na finiszu nieco osłabli i zajęli czwarte pozycję.

Bardzo zmęczony, ale usatysfakcjonowany z efektów był po ostatnim biegu finałowym Stefan Janeczek, prezes miejscowego Gopła, jeden z głównych organizatorów tych mistrzostw.

- To było dla nas ogromne przedsięwzięcie, ale daliśmy radę. Dzięki wielkiemu telebimowi i dronowi, który znad toru pokazywał rywalizację wioślarzy zobaczyłem, jak pięknie prezentuje się nasz tor, nasze miasto. Goście czuli się w Kruszwicy bardzo dobrze i na pewno z pozytywnymi wrażeniami wrócą do swoich krajów. Mam nadzieję, że jeszcze do nas wrócą w niedalekiej przyszłości. Na razie musimy zamknąć i podsumować tegoroczne mistrzostwa - podkreślił Janeczek.