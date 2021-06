Wirtuoz propagandy. Wielka wystawa Bogusława Linke w Toruniu stała się wydarzeniem

Dziwna i pełna sprzeczności postać. Rysownik, który na co dzień uprawiał polityczną satyrę - w najgorszych stalinowskich latach, w najbardziej karykaturalnej formule. Ale zarazem mistrzowską kreską i przy udziale oszałamiającej wyobraźni. Ten sam Bogusław Linke, gdy siada przy sztaludze, maluje obrazy, który stają się kamieniami milowymi w polskiej sztuce – trafiają do encyklopedii i podręczników – inspirują cały szereg wybitnych kontynuatorów. Nawiązania do Linkego widać na obrazach Beksińskiego, Dudy-Gracza, Starowieyskiego ale też Yerki i Sętowskiego. Jego sławny „Autobus” staje się inspiracją dla Jacka Kaczmarskiego.