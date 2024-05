Witczak bez olimpijskiej kwalifikacji, ale reprezentacja kajakarzy ma co świętować w Szeged

– Szczerze do teraz nie wiem co się wydarzyło. Muszę obejrzeć, przeanalizować. Ciężko mi się jechało. W przedbiegu czułem, że jeszcze była rezerwa, że trochę jednak źle to rozegrałem, ale w tym finale po pierwszych czterystu metrach ciężko mi się jechało i nie mogłem przezwyciężyć tych fal. Mimo, że wiatr był w plecy to jednak te fale mam wrażenie, że najbardziej mnie hamowały – mówił Witczak.

Trener polskich kajakarzy Ryszard Hoppe decyzję o starcie Witczaka w jedynce podjął dopiero podczas ostatniego zgrupowania, gdy zawodnik zaczął robić ogromne postępy podczas wspólnych treningów ze znakomitym Portugalczykiem Fernando Pimentą. – Sławek jest dla mnie białą kartką. Wiem, że jest znakomicie przygotowany, ale zobaczymy na ile to wystarczy – mówił jeszcze w środę.

– Dla wszystkich chyba to była niespodzianka, ale wskoczyłem do tej jedynki, a jadąc tu wiedziałem, że nie jadę tu nic wygrać, nic przegrać. Po prostu tu przyjechałem i chciałem dać z siebie wszystko. Wydaje mi się, że dałem. Ja jestem mocno, mocno zmęczony, ale mówię zobaczymy jak to dalej będzie i jeżeli faktycznie potrenuję troszkę więcej to czy będzie jeszcze szybciej. Mam nadzieję, że tak i na to liczę. Czy zostanę w tej jedynce? Zobaczymy, co czas pokaże i co się wyklaruje w najbliższych dniach, ale wydaje mi się, że jest to jakiś pomysł na mnie – dodał reprezentant Polski.