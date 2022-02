Wjechał na przejazd kolejowy w Warlubiu mimo czerwonego światła. Dostał 2000 zł mandatu [wideo]

To nie koniec, bo mężczyzna, jak się okazało, nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Za popełnione wykroczenie będzie tłumaczył się przed sądem. Grozi mu areszt, ograniczenie wolności albo grzywna do 30000 złotych oraz obligatoryjny zakaz kierowania pojazdami.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 12 lutego 2022.