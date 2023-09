Wkrótce XXVIII Festyn Archeologiczny 2023 w Biskupinie. Oto co przygotowali organizatorzy [wideo] Szymon Cieślak

Od soboty 16 września 2023 do czwartku, 20 września 2023 w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie będzie trwał XXVIII Festyn Archeologiczny "My Słowianie". Oto, co przygotowali w tym roku organizatorzy. Atrakcji nie zabraknie. Będzie o mieszkańcach średniowiecznej Polski, o gotowaniu, wierzeniach, warsztaty, wykłady, koncerty, pokazy konne i bitwy wojów.