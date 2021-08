Właściciel dogów, które niemal zagryzły dziecko, nie ma zezwolenia na ich posiadanie

- Mamy bardzo dobrą opiekę w szpitalu w Grudziądzu, za co bardzo dziękujemy - mówi matka 11-letniego chłopca.

Przypomnijmy. Do ataku dogów kanaryjskich na chłopca doszło pod koniec lipca na terenie jednej z miejscowości w gminie Cekcyn w powiecie tucholskim. 11-latek został zaatakowany na tarasie domu, gdzie ze Śląska przyjechał wraz z mamą i siostrą do znajomych rodziny. Dziecko z poważnymi obrażeniami całego ciała trafiło do szpitala w Grudziądzu. 11-latek cudem uszedł z życiem. Tylko na głowie ma 67 szwów... Sprawą zajmują się policjanci, a śledztwo nadzoruje prokuratura.