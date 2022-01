Włocławskie "Saniko" będzie zabierać duże odpady częściej. Jest już harmonogram

Pierwsze zbiórki będą na osiedlu Południe

Gdzie wystawiać duże odpady?

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych zobowiązani są, jak do tej pory, do wystawienia mebli i innych dużych odpadów, a także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzień przed planowanym odbiorem, przed posesję lub przy ogólnodostępnej pergoli, jeżeli będzie możliwy bezpośredni do niej dojazd pojazdem specjalnym śmieciarką. Pracownicy "Saniko" nie zbierają odpadów z posesji ani z pergoli śmietnikowych znajdujących się na terenach zamkniętych. Za odpowiednie przygotowanie odpadów do odbioru odpowiada właściciel/zarządca posesji.