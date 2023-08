Włodzimierz Czarzasty w Bydgoszczy: "Zawsze będziemy dbali o usługi publiczne, o ich jakość"

Nowa Lewica w Bydgoszczy prezentuje swoich kandydatów w wyborach parlamentarnych. Pierwsze trzy miejsca zajmują Krzysztof Gawkowski, Jan Szopiński i Karolina Kozłowska. Na pozostałych miejscach znaleźli się działacze, społecznicy, prawnik, kilku nauczycieli, przedsiębiorca i wieloletnia radna, obecnie wiceprzewodnicząca rady miasta, Anna Mackiewicz. Liderów Lewicy pytano także o kandydaturę byłego funkcjonariusza SB.

- Partia Razem, Nowa Lewica, SDPL, Unia Pracy i PPS to partie, które zawarły przymierze, by wystartować w wyborach parlamentarnych - mówił Włodzimierz Czarzasty przewodniczący Lewicy, podczas konferencji prasowej w Bydgoszczy, w biurze poselskim Jana Szopińskiego, podczas której przedstawiono kandydatów Lewicy w wyborach do Sejmu.

- Zawsze będziemy dbali o interesy kobiet, o tych, którzy są gorzej sytuowani, zawsze też będziemy dbali o państwo świeckie - zaznaczał Czarzasty. - Zawsze będziemy dbali o usługi publiczne, o ich jakość. Będziemy się upominali o politykę mieszkaniową, zawsze też o interesy naszych rodziców, naszych dziadków. To nasze najważniejsze postulaty - mówił, dodając: - Każdy, kto wystąpi przeciwko paktowi senackiemu, poprze PiS. W bydgoskim okręgu nr 4 dwa pierwsze nazwiska na liście kandydatów należą do obecnych posłów, Jana Szopińskiego i Krzysztofa Gawkowskiego. Tego drugiego Włodzimierz Czarzasty nazwał swoim przyjacielem. - O niewielu osobach to mówię. Krzysztof przeszedł długą, rozsądną drogę. Jest jednym z naszych najpoważniejszych polityków - zwrócił się do partyjnego kolegi: - Chcę ci powiedzieć, że dostaniesz się do Sejmu.

Mówiąc o Janie Szopińskim, byłym wiceprezydencie Bydgoszczy i wicemarszałku województwa, zaznaczył: - Jest drugą pod względem liczby wystąpień osobą w Sejmie. Wystąpień mądrych i przemyślanych. Prezentował również zdanie sejmowej komisji w sprawie komisji ds. rosyjskich służb, a to akurat wystąpienie ma już ponad milion odtworzeń w internecie. Chyba nie ma polityka w Polsce, który by nie zazdrościł takiego wyniku. - Opozycja po wyborach się nie rozejdzie - zapewniał Gawkowski. - Lewica na pewno będzie o to zabiegała - dodał. - Chcemy, by państwo było przyjazne obywatelom, by rząd wyciągał do obywatela rękę. Nie potrzeba do tego organizować referendum w dniu wyborów, tak jak to robi Kaczyński.

Jan Szopiński: - Zabiegamy o rozwój naszej ojczyzny. Ale w tym rozwoju widzimy również miejsce dla Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskiego. Będziemy o to zabiegać tak, jak zabiegaliśmy o utworzenie w Bydgoszczy wydziału medycznego, o to, by szpital Biziela pozostał samodzielny, o utworzenie w Bydgoszczy centralnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Kto na listach z regionu?

Trzecia na liście Lewicy jest Karolina Kozłowska z Partii Razem: - Moją polityczną pasją jest walka z antykobiecymi, czyli antyludzkimi prawa stanowionymi przez PiS - zaznaczała kandydatka, która w przeszłości współorganizowała Czarny Protest. - Mówię o praktycznym braku leczenia niepłodności, o zamykaniu porodówek, o braku opieki laktacyjnej, okołoporodowej.

Przedstawiano również pozostałych kandydatów. To Mirosław Kozłowicz, wiceprezydent Bydgoszczy, Urszula Kempińska-Czerwińska, nauczyciel historii, instruktor ZHP z pow. świeckiego, Michał Wysocki, współprzewodniczący Nowej Lewicy w Bydgoszczy, Renata Biernacka, aktywistka, ekolożka, Adam Hoffmann, prawnik, przedsiębiorca, członek Partii Razem, Tatiana Urban, samorządowiec z Mogilna, Magdalena Durczak, Maciej Maciejewski, skarbnik z gminy Sadki, Wiesław Maleski z PPS. Wśród kandydatów znaleźli się też: Izabela Nowicka, działaczka Forum Kobiet Lewicy, Marcin Pietrzak z Inowrocławia, dyrektor ds. marketingu dużej firmy, Anna Grobelna, nauczycielka angielskiego z ZS Leśnych, Tadeusz Twarużek, dyrektor szkoły w Strzelnie, Sebastian Skaja, również nauczyciel z Sępólna Krajeńskiego, Halina Renz, działaczka społeczna z Bydgoszczy, Katarzyna Osuch z Inowrocławia, Beata Supernak, szefowa LOK w Żninie, Ewa Paczkowska, radna powiatu inowrocławskiego, Alicja Wojtyna-Jotko z Parii Razem, emerytowana nauczycielka i Remigiusz Zagórski. Kandyduje też Anna Mackiewicz, wiceprezydent Bydgoszczy, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy.

Pytanie o przeszłość w SB

Podczas konferencji padło pytanie o innego kandydata, Marka Jeleniewskiego, obecnie naukowca, adiunkta na UKW, wcześniej, m.in. wieloletniego rzecznika prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, a w latach 1985-1988 funkcjonariusza IV Wydziału SB w Bydgoszczy. Jeleniewski chciał udzielić odpowiedzi, ale głos zajął Krzysztof Gawkowski.

- Jesteśmy dumni, że Marek Jeleniewski jest na naszej liście - mówił poseł Lewicy. - Człowieka najlepiej poznać po tym, jak przez lata oceniali go mieszkańcy - mówił. - Na Lewicy nikogo nie wykluczamy, a wszystkich szanujemy - dodał Gawkowski. - Szczególnie, że PiS zniszczyło marzenie o godnym życiu dziesiątek tysięcy ludzi. PiS zniszczyło marzenia ludzi o godnej emeryturze, jeżeli pracowali czasami miesiąc, czasami dzień w SB, w innym systemie. W oświadczeniu przesłanym redakcji Marek Jeleniewski odniósł się, m.in. do orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 2021 roku i WSA w Warszawie z roku 2022: "Ze względu na to, że w przeszłości przez osiem lat pełnił służbę w mundurze (pracował w Plutonie Ruchu Drogowego, patrolował ulice, był dzielnicowym) zatem był rozpoznawalny, a także ze względu na krótki staż w Wydziale, nie powierzano mu pracy operacyjnej. Zajmował się statystyką, sprawozdawczością itp." I dalej: "W czasie 2,5 roku pracy w Wydziale IV SB w Bydgoszczy nie wykonywał kiedykolwiek zdań polegających na zwalczaniu opozycji demokratycznej, związków zawodowych, stowarzyszeń, kościołów i związków wyznaniowych, łamaniu prawa do wolności słowa i zgromadzeń".

