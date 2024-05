Włókniarz Częstochowa - Apator Toruń. Znamy składy na mecz. Będą punkty? Rywale pod presją

W 5. rundzie PGE Ekstraligi torunianie powalczą na wyjeździe, a ich rywalem będzie Włókniarz Częstochowa. "Lwy" to obecnie najsłabsza ekipa w lidze, przynajmniej jeśli wziąć pod uwagę dorobek. Na koncie Włókniarza jest tylko jeden punkt - za domowy remis ze Spartą Wrocław i zero jeśli chodzi o liczbę zwycięstw w tym roku. Częstochowianie mają kłopoty, a każda kolejna porażka zbliża ich do trudnej walki o wydostanie się z dolnych rejonów tabeli.