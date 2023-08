Włókniarz Częstochowa - Zooleszcz GKM. Grudziądzanie świetnie zaczęli, wyrwali punkt, ale mają już wakacje

Początek był dla gości znakomity, ale kolejne biegi już nie układały się po ich myśli; w kolejnych dwóch seriach "trójki" zdobywał tylko Fricke i to głównie dzięki Australijczykowi grudziądzanie wciąż mieli przewagę. Ta zmalała jednak do dwóch punktów, bo częstochowianie wyciągnęli wnioski z nieudanych pierwszych startów i powoli odrabiali straty .

Wygrana pod Jasną Górą była dla grudziądzkiej drużyny warunkiem koniecznym , by jeszcze przedłużyć szanse start w drugiej części sezonu. Choć i to nie wystarczało; Zooleszcz GKM musiał przy tym liczyć, że w niedzielę punktów z Krosna nie wywiezie Unia Leszno.

W 11. wyścigu Leon Madsen jako pierwszy w tym meczu pokonał Fricke'a, a Włókniarz wyrównał stan meczu. Po 12. biegu gospodarze wyszli na prowadzenie, a do nominowanych przystępowali z 4-punktową przewagą.

Grudziądzanie wrócili jednak do gry, wygrywając 4:2 w 14. biegu (a była szansa na podwójne zwycięstwo, bo niemal do ostatnich metrów drugi jechał Tarasenko; ostatecznie na "kresce" wyprzedził go Madsen). W ostatnim wyścigu do szczęścia drużynie Zooleszcz GKM potrzebna była podwójna wygrana. Ze startu uciekł Fricke, ale Pedersen nie zdołał pokonać Maksyma Drabika. Mecz zakończył się remisem, a to oznaczało, że Zooleszcz GKM ostatecznie stracił szansę na play off.

WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA - ZOOLESZCZ GKM GRUDZIĄDZ 45:45

WŁÓKNIARZ: Madsen 9+2 (1,2,1,3,2), Drabik 13 (3,3,2,3,2), Woryna 5+1 (0,2,0,3), Miśkowiak 7 (0,3,3,1,0), Michelsen 7 (1,2,3,1,0), Halkiewicz 3 (2,1,0), Karczewski 0 (0,0,-), Kupiec 1 (1).

GKM: Fricke 14 (3,3,3,2,3), Czugunow8+1 (2,1,0,2,3), Tarasenko 5+1 (2,t,2,0,1), Jakobsen 4+1 (2,1,1,0), Pedersen 9 (3,1,2,2,1), Pludra 4+1 (3,0,0,1), Łobodziński 1 (1,0,0).