Wnętrza domu Maryli Rodowicz. Złote lustra, piękny ogród i koty w domu piosenkarki! [3.05.2024]

Piosenkarka, znana z miłości do przepychu i elegancji, stworzyła miejsce, które odzwierciedla jej osobowość i pasje. Na kolejnych zdjęciach zobacz wnętrza domu Maryli Rodowicz.

Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Zobaczcie, jak mieszka Maryla Rodowicz.

Maryla Rodowicz, ikona polskiej sceny muzycznej, od lat zachwyca swoją twórczością i niezmiennym urokiem. Jednak nie tylko na scenie artystka prezentuje swój wyjątkowy styl. Jej dom w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej to prawdziwe odzwierciedlenie duszy Maryli - pełne życia, kolorów i pasji.

Dom Maryli Rodowicz pełen historii i muzyki

Maryla Rodowicz mieszka w pięknej, 100-letniej willi, która jest świadkiem wielu ważnych momentów w życiu artystki. Nieruchomość kupiła wspólnie z byłym mężem, Andrzejem Dużyńskim, a obecnie dzieli ją ze swoimi ukochanymi kotami. Dom, pełen ciepła i osobistych przedmiotów, stanowi azyl dla piosenkarki. Rodowicz jest nie tylko cenioną artystką, ale także wielką fanką piłki nożnej. Jej pasja do sportu jest dobrze znana fanom. W 1974 roku nagrała piosenkę „Futbol”, która do dziś budzi emocje wśród kibiców. Miłość do futbolu łączy Marylę z fanami na całym świecie.

Wnętrza domu Maryli Rodowicz pełne blasku

Dom Maryli Rodowicz to przestrzeń, która odzwierciedla jej zamiłowanie do piękna i elegancji. Kuchnia z jasnymi kolorami, drewnianymi meblami i kamieniemi blatami, a do tego złote akcenty, które dodają wnętrzu blasku. Łazienka, podobnie jak reszta domu, zachwyca luksusem i dbałością o detale.

Salon to serce domu, gdzie Maryla Rodowicz lubi spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi. Stylowe meble i duży stół sprzyjają wspólnym posiłkom i rozmowom. Nie brakuje również miejsca do pracy i odpoczynku, gdzie artystka może oddać się swoim pasjom.

Ogród Maryli Rodowicz to prawdziwa oaza spokoju, gdzie artystka może cieszyć się kontaktem z naturą. Zadbany teren zapewnia prywatność i jest idealnym miejscem do relaksu. Koty piosenkarki również uwielbiają spędzać czas na świeżym powietrzu, ciesząc się pięknem ogrodu. Maryla Rodowicz, dzieląc się fragmentami swojego życia, pokazuje, że dom to nie tylko miejsce zamieszkania, ale przestrzeń, która odzwierciedla osobowość, pasje i wartości. Jej willa w Konstancinie-Jeziornej to dowód na to, że styl i elegancja mogą iść w parze z ciepłem domowego ogniska.

