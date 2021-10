Wnioski do budżetu 2022 w Sępólnie. O co wnioskują mieszkańcy, sołectwa, radni i instytucje?

Na składanie wniosków do budżetu na przyszły rok mieszkańcy, radni i sołtysi mieli czas do końca września. Instytucje mogły to zrobić do 15 października. Do Urzędu Miejskiego w Sępólnie wpłynęło łącznie 50 wniosków.

- Większość ma braki formalne ponieważ nie są doszacowane koszty. Widać, że pojawiły się nowe inwestycje, nie tylko te, które mają być kontynuowane. Wszystkich wniosków na pewno nie zrealizujemy, ale jest szansa, że część inwestycji przy udziale pozyskanych środków uda się wykonać – mówi skarbniczka Anna Buchwald.

Wnioski dotyczą głównie modernizacji dróg, świetlic wiejskich, rozbudowy SP nr 1, budowy świetlic, oświetlenia, ścieżki rowerowej i placu zabaw. Jest też wniosek o budowę skateparku i parku linowego.

Dwie trzecie wniosków nie ma oszacowanych kosztów. Te które mają, opiewają na 7 mln zł.