Woda i ścieki we Włocławku drożeją. Ale ogrzewania może być tańsze

Ta taryfa będzie obowiązywać do końca czerwca przyszłego roku. Od 1 lipca przyszłego roku będzie nowa.

Do 11 sierpnia br. natomiast ważna jest taryfa opłat za cieło, którą posługuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku. Jaka będzie obowiązywać w nowm sezonie grzewczym, będzie wiadomo po zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energetyki. - Wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy złożyliśmy na początku czerwca - powiedział nam Andrzej Walczak, prezes MPEC we Włocławku. - I czekamy na deczyzję URE. Mogę jednak powiedzieć, że wnioskowaliśmy o obniżenie stawek za ciepło. I liczymy na to, że nowa, niższa taryfa zostanie zatwierdzona.

W obecnej taryfie cena za 1GJ to 135 złotych , ale po wprowadzeniu przez rząd rekompensat to kwota nie wyższa niż 103,82 zł plus opłata przesyłowa.

Termin wprowadzenia nowej taryfy będzie uzależniony od daty jej zatwierdzenia. Jak powiedział nam prezes Walczak, wystąpienie z wnioskiem do URE o zatwierdzenie niższej taryfy było spowodowane spadkiem cen węgla. Dodajmy, że MPEC we Włocławku zakontraktował już węgiel na cały nadchodzący sezon. A cena opału znacznie spadła - jest najniższa od dwóch lat.

Obniżka ma być najbardziej odczuwalna dla przedsiębiorców, których nie dotyczyły rekompensaty wprowadzone przez rząd w ub. roku.