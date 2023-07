Woda w gminie Kowal (powiat włocławski) jest już czysta. Ale był problem

W tym tygodniu taki problem dotknął mieszkańców gminy Kowal, którzy korzystali z wodociągu w miejscowości Dębniaki. Z tego wodociągu dostarczana jest woda do około 1270 mieszkańców pięciu miejscowości - Dębniaki, Grodztwo, Krzewent, Rakutowo i Szosa Włocławska. Co się stało?

W próbkach wody podbranej z tego wodociągu pracownicy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku wykryli bowiem enterokoki. Tych bakterii nie było wprawdzie dużo, bo 5 jednostek tworzących kolonie na 100 ml wody, ale to już liczba nieprawdłowa. Stwierdzono też nieprawidłowe zmiany w ogólnej liczbie mikroorganizmów w temperaturze 22 stopnie Celsjusza w ilości powyżej 300 jednostek w 1 ml wody.

W związku z tą sytuacją Sanepid wydał komunikat o braku przydatności wody z wodociagu Dębniaki do spożycia i wprowadził ograniczenia w korzystaniu z niej. To oznaczało, że nie można było jej pić ani z niej korzystać do przygotowywania potraw gotowanych, przygotowywania zimnych napojów i wytwarzania lodu do napojów, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, mycia ciała i kąpieli. Ta woda mogła być wykorzystywana tylko i wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych.