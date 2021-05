Wojciech Nowicki chce stać na podium w Tokio razem z Pawłem Fajdkiem

Nowicki, który w przeciwieństwie do Fajdka zna smak medalu igrzysk, bo pięć lat temu stanął na najniższym stopniu podium, przygotowuje się do startu w Tokio w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale. – Ostatnie trzy miesiące do igrzysk będziemy dzielić na czas spędzony do domu i na czas spędzony w Spale. Praca jest monotonna, bo w skrócie wygląda tak: rzucanie, siłownia, bieganie. I tak w kółko przez cały rok, ale wspieramy się z Asią Fiodorow i trenerką Malwiną Sobierajską. Trzeba lubić tę ciężką pracę, ale jak się chce i ją lubi, to można wytrzymać – mówi zawodnik InPost Team.

– Myślę, że w życiu tyle nie rzucali ciężkim sprzętem, jak w tym roku. Oboje wykonali naprawdę bardzo dużą pracę i teraz czekamy na to, żeby ta praca dała efekty. Wiadomo, że oni chcieliby już mieć te efekty, ale trzeba poczekać. Technicznie jest naprawdę fajnie, ale brakuje szybkości. Oni wymagają od siebie bardzo dużo, ale muszą być cierpliwi. Dziś są już starsi, to nie idzie już tak, jak kilka lat temu. Tokio, to jest ten najważniejszy moment, tam mają wypalić – mówi Malwina Sobierajska, trenerka Nowickiego.