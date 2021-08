Wojciech Nowicki: Jeszcze to do mnie nie dociera, jestem szczęśliwy

Młociarz InPost Team w czwartek rano czasu tokijskiego odebrał złoto. Zaraz po powrocie do wioski wziął udział w spotkaniu w siedzibie polskiej misji olimpijskiej, a później… rozegrał partię szachów z oszczepnikiem Marcinem Krukowskim. Tu nie poszło mu tak dobrze, jak na rzutni, bo górą był Krukowski.

Nowicki od kilku miesięcy powtarzał, że marzy o tym, by stanąć na podium z razem z Pawłem Fajdkiem i wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego. – I to się stało. Bardzo się cieszę tez, że Paweł też zdobył medal, bo wiedziemy prym w światowym młocie. Paweł mówił mi, że też cieszy się z tego medalu. Podkreślił też, że ma mobilizację do dalszej pracy – mówi Nowicki.

Pięć lat temu w Rio de Janeiro Nowicki zajął trzecie miejsce. Teraz był zdecydowanie najlepszy.

– Zawsze w technice może być trochę lepiej. W Rio byłem zadowolony z medalu, ale byłem zasmucony konkursem, że nikt nie poszedł za nami, bo byłem przygotowany na dalsze rzucanie. Ale to już historia, teraz skupiam się na radości ze złotego medalu w Tokio. Fajnie byłoby kiedyś zdobyć złoto z rekordem Polski, a może rekordem świata – dodał Nowicki.