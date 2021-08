Wojciech Nowicki: Marzyłem o powrocie do żony i dzieci. Jestem bardzo szczęśliwy

Młociarz InPost Team zapewnia, że jadąc do Tokio nie myślał o medalach. – Myślałem o tym, by rzucić jak najdalej i by pokusić się w końcu w poprawienie rekordu życiowego, bo sezon pokazywał, że jest to możliwe. Muszę jednak przyznać, że nie myślałem, iż rzucę aż tak daleko. Wszystkie warunki sprzyjały, trafiłem idealnie z formą, świetnie się czułem fizycznie – dodaje Nowicki.

Właśnie rekord życiowy, od 4 sierpnia wynoszący 82,52 m, ucieszył Nowickiego najbardziej. – Tak, ten rekord życiowy jest najważniejszy, a że dało to jeszcze złoty medal, to już podwójna wygrana. Fajnie, że z naszej konkurencji mamy cztery medale. Chciałbym kiedyś, na mistrzostwach świata, czy mistrzostwach Europy, a jeszcze bardziej na igrzyskach, powtórzyć taki wynik, by pokazać, że w światowym rzucie młotem dominujemy – mówi mistrz olimpijski z Tokio.